Резиденцию патриарха Кирилла забросали дымовыми шашками

Под управлением патриархии РПЦ в Москве зажгли дымовые шашки. Фото: glavcom.ua

Под управлением патриархии РПЦ в Москве зажгли дымовые шашки, а на заборе появился плакат "Извинись за ЕКБ".

Акцию устроила "Ассоциация народного сопротивления". Таким образом они поддержали протестующим против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в российском Екатеринбурге, сообщает Радио Свобода.

Подобные акции в Екатеринбурге продолжаются с понедельника. Они уже привели к столкновениям протестующих с полицией и охраной строительства. Задержали и арестован десятки людей, участники акции жалуются на применение насилия со стороны полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры Кирилла атаковали сайт УПЦ КП

В Кремле назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что действия правоохранительных органов стали реакцией на провокацию. А власть Екатеринбурга продолжает диалог с теми, кто хочет этот диалог вести.

Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу между противниками и сторонниками строительства храма. После нее вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что у властей нет никаких оснований, чтобы переносить место строительства объекта. Компромиссом со стороны чиновников назвал возможность строительства новых зеленых зон в городе.