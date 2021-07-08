Режим Лукашенко заблокировал сайт старейшего оппозиционного издания Беларуси

Режим Лукашенко заблокировал "Наша Нива". Фото: Global Look Press

Режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко заблокировал доступ к сайту старейшей оппозиционной газеты страны на белорусском языке - "Наша Нива". Часть сотрудников издания перестала выходить на связь.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Наша Нива".

Доступ к сайту заблокировали из-за решения Министерства информации. Закрытие интернет-издания обусловили публикацией запрещенной информации. О каких именно запрещенных материалах идет речь, не сообщили.

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В издании заявили, что не могут связаться с главным редактором "Наша Нива" Ягором Марциновичем. Подозревают, что его задержали.

"Мы предполагаем, что он может находиться под стражей. Читатели сообщают, что видели силовиков в здании, где находился Марцинович", - говорится в сообщении издания.

К одному из редакторов газеты наведались правоохранители с обысками.

Газету "Наша Нива" основали в 1906 году в Вильнюсе. Свою деятельность издание возобновило в 1991-м. Параллельно с бумажным изданием с 1997 года существует сайт.

Независимый белорусский портал Tut.by удалил из общего доступа в своих соцсетях публикации за весь 2020 год и первую половину 2021-го. 18 мая сайт Tut.by заблокировали, счета компании - заморозили. Против руководителей издания возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках производства задержали 15 человек, связанных с изданием. В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы Tut.by и соцсети издания. 24 июня суд должен был вынести решение, но рассмотрение иска МВД отложили.