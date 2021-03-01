Режим Лукашенко упадет: Тихановская назвала сроки

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что режим самопровозглашенного президента страны упадет весной. Фото: facebook.com/Светлана Тихановская

Режим в самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закончится уже в этом году. А у власти сейчас он держит себя только силой.

Лукашенко проиграл выборы. И теперь "никто не сможет выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства". Об этом заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Bild.

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"В этом году упадет режим Лукашенко - думаю, весной он будет. Люди никогда не вернутся в рабство, из которого вышли. Теперь мы свободны и это чувство усиливается", - отметила руководитель оппозиции.

Она подчеркнула, что важную роль в этом сыграет "давление на режим внутри страны". А также что они надеются на "прочный союз с новой администрацией США и ЕС".

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция потеряла улицы. Белорусская оппозиция сейчас пытается улучшить свою организацию. Уличные протесты могут продолжиться весной.