Режим Лукашенко признал экстремистским старейшее белорусское издание

"Нашу ниву" объявили экстремистским изданием. Фото: Dev

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко признал экстремистским изданием "Наша нива".

"Наша нива" является старейшей белорусской газетой. Решение было принято 23 ноября, когда изданию исполнилось 115 лет, передает "Радио свобода".

Постановление предусматривает до семи лет лишения свободы любому, кто опубликует или перепостит материалы "Нашей нивы".

Интернет-газету заблокировали в июле. Ее главного редактора Ягора Марциновича и журналиста Андрея Скурко арестовали. Они остаются под стражей.

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Сейчас 29 белорусских журналистов находятся под арестом, отбывают наказание или ждут суда.

12 октября в Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими". Подписчиков таких Telegram-каналов и чатов будут привлекать к ответственности как участников экстремистского формирования. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.