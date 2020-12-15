Республиканцы хотят провести альтернативное голосование, чтобы победил Трамп

Дональд Трамп не может признать свое поражение на президентских выборах. Фото: Reuters

Республиканцы провели альтернативное голосование выборщиков в тех штатах, где по их мнению, демократ Джо Байден победил нечестно.

Старший советник Белого дома Стивен Миллер заявил, что результаты этих голосований будут направлены в Конгресс, сообщил телеканал Fox News.

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"Благодаря этому мы сохраним возможность через суды доказывать свою правоту. И если мы в суде выигрываем дело, то сможем сертифицировать результаты альтернативного голосования наших выборщиков", - сказал Миллер.

По его словам, итоги президентских выборов в США станут известны в день инаугурации - 20 января 2021.

"В конституции упоминается только одна дата: это 20 января. Так что у нас более чем достаточно времени на то, чтобы пересмотреть ошибочные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональд Трамп будет провозглашен победителем голосования", - добавил Миллер.

Конгрессмен Пол Митчелл от штата Мичиган оставляет Республиканскую партию. Он объяснил свое решение тем, что ее член, президент США Дональд Трамп, отказывается признавать результаты выборов.