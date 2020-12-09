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среда, 09 декабря 2020 09:31

Республиканцы блокируют резолюцию, признающую победу Байдена

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Республиканцы блокируют резолюцию, признающую победу Байдена
Именно комитет планирует инаугурацию каждые 4 года. Фото: Reuters

В комитете по инаугурации президента в Конгрессе США республиканцы проголосовали против резолюции, признающей победу Джо Байдена на выборах. Этот документ подтвердил бы подготовку к передаче ему полномочий от Дональда Трампа.

Представители Республиканской партии публично не признали победу Байдена, пишет Bloomberg. Демократы возмущены таким решением политических оппонентов.

"То, что республиканцы отказываются принять итоги выборов и признать Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом, впечатляет", - заявил лидер большинства в Палате представителей Стэн Хойер.

Именно комитет планирует инаугурацию каждые 4 года.

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Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента Соединенных Штатов Америки состоится в виртуальном формате. Такой формат выбрали из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал сопредседатель комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 Джеймс Клайберн.

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09
декабря

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