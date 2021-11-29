Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Reuters

Если рассматривать все действия России в комплексе и собрать все элементы вместе, то ситуация выглядит очень мрачно, а решение об нападении на Украину лежит на столе у российского руководства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому порталу Delphi, опубликованном также на сайте МИД.

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Министр обратил внимание на мощное российское военное присутствие россиян вдоль украинской границы.

"Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", - сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии напомнил также о блокировании "Трехсторонней контактной группы", отказе России проводить саммит "нормандского формата" или министерскую встречу. А также то, что работе наблюдателей ОБСЕ препятствуют на неподконтрольной территории Донбасса.

"Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия работала на всей территории Донбасса", - сказал Кулеба.

Следующими элементами, по мнению министра, является ситуация в Беларуси, которая становится источником нестабильности и угрозы соседям в ЕС, а также газовый кризис, давление России на энергорынок ЕС и усилия по завершению сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Все эти компоненты нужно рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит мрачно", - сказал глава МИД.

Также, по его мнению, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. И хотя нет свидетельств, что решение уже принято в Москве, но такой вариант находится на столе.

Главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС является то, что отдельные страны до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с РФ, сказал Кулеба.