Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 3798
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 5616
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 2790
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 441
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2232
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 396
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2061
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2907
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 891
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
2 Просмотров: 1431
Фото
Все фото
8
5
5
3
5
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине
Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие
В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие
Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
Видео
Все видео
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей
Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
1 Просмотров: 1422
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 810
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3330
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3762
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4851
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 567
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 16:04

Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба

  Комментировать
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Reuters

Если рассматривать все действия России в комплексе и собрать все элементы вместе, то ситуация выглядит очень мрачно, а решение об нападении на Украину лежит на столе у российского руководства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому порталу Delphi, опубликованном также на сайте МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек НАТО призвал РФ снизить напряженность на границе с Украиной

Министр обратил внимание на мощное российское военное присутствие россиян вдоль украинской границы.

"Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", - сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии напомнил также о блокировании "Трехсторонней контактной группы", отказе России проводить саммит "нормандского формата" или министерскую встречу. А также то, что работе наблюдателей ОБСЕ препятствуют на неподконтрольной территории Донбасса.

"Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия работала на всей территории Донбасса", - сказал Кулеба.

Следующими элементами, по мнению министра, является ситуация в Беларуси, которая становится источником нестабильности и угрозы соседям в ЕС, а также газовый кризис, давление России на энергорынок ЕС и усилия по завершению сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Все эти компоненты нужно рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит мрачно", - сказал глава МИД.

Также, по его мнению, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. И хотя нет свидетельств, что решение уже принято в Москве, но такой вариант находится на столе.

Главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС является то, что отдельные страны до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с РФ, сказал Кулеба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 29261
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 9639
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 9171
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 8919
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 7029
Мир
Магдалена Андерссон во второй раз стала шведским премьером
Магдалена Андерссон во второй раз стала шведским премьером Просмотров: 63
Сверхвысокий риск: в ВОЗ сделали заявление о Сovid-штамме Omicron
Сверхвысокий риск: в ВОЗ сделали заявление о Сovid-штамме Omicron Просмотров: 306
Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ
Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ Просмотров: 531
ЕС учил солдат в Африке, а "вагнеровцы" их возглавили
ЕС учил солдат в Африке, а "вагнеровцы" их возглавили Просмотров: 513
Беларусь планирует военные учения с РФ возле украинской границы
Беларусь планирует военные учения с РФ возле украинской границы Просмотров: 306
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
11
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
6
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2
Минобороны проверяет видео со стрельбой Бутусова
Голосов: 2735
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть