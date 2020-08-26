Рекордсменка покорила 3 высочайшие вершины

Виридиана Чавес на вершине Эвереста / Фото Виридианы Чавес

Мексиканка Виридиана Альварес Чавес, 36 лет, установила мировой рекорд - за год и 364 дня покорила 3 самые высокие мировые вершины. Подъем осуществила с кислородными баллонами. Готовиться к испытанию начала в 28 лет.

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Чавес покорила вершины в 2019-м, но только сейчас Книга рекордов Гиннеса отдаленно ее наградила. Предыдущий рекорд в корейца Го Ми-Суна, который в 2007 году совершил подобное восхождение за 2 года и 2 дня. Об этом пишет CNN.

Пандемия поставила на паузу восхождение Чавес. Женщина живет в центральной Мексике. Решила, что хочет выйти на Эверест, когда преодолела дистанцию по триатлону "Половина Железного человека" (плавание - 1,9 км, езда 90 км на велосипеде и бег 21,1 км. - Gazeta.ua). Установить рекорд по восхождение - такого вызова себе не ставила. "Все дело в мыслях и мотивации. Обожаю восхождения. Горы - место, где могу проверить и лучше узнать себя", - объяснила Чавес.