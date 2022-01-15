Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию "Академик Вернадский"

В Антарктиде украинские полярники откапывают станцию ​​"Академик Вернадский" из-за рекордного количества снега.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр в Facebook.

Еще в декабре научный центр рассказывал, что, несмотря на начало антарктического лета возле "Вернадского", постоянно урчит и уровень снежного покрова стал рекордным за последние 20 лет.

24 и 25 декабря высота снега достигла трех метров.

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Снежная метель прекратилась, но теперь полярникам нужно все отчистить от снега – работы продолжаются уже несколько недель.

Пока почти откопали жилой комплекс, часовню и проход ко второму причалу Джету.

"Также для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорной площадкой для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для его гидроизоляции", - говорится в сообщении.

Полярникам еще предстоит отрыть площадь вокруг состава для его расширения.

Фото: Национальный антарктический научный центр

19 декабря у украинской станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега – 2,75 метра. Но уже 25 декабря уровень снега достиг 3 метров.