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среда, 29 мая 2019 17:30

Рейтинг Путина рекордно упал

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Рейтинг Путина рекордно упал
Рейтинг Путина падает. Еще в марте его поддерживали 55% избирателей. В мае - 31,7%. Фото: BBC.com

Рейтинги Владимира Путина в России падают. Меньше всего действующего президента РФ поддерживают в Магаданской области - 36% избирателей.

Если бы президентские выборы в России проходили в следующее воскресенье, то Путина в среднем поддержали бы 48% респондентов. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса Фонда "Общественное мнение", пишет rbc.ru.

На Чукотке за Путина готовы проголосовать 57% опрошенных россиян.

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Во Всероссийском центре изучения общественного мнения объясняют, что рейтинг Владимира Путина постоянно снижается. В марте 2019-го составил 55%. В мае упал до исторического минимума - 31,7%.

В прошлом году на президентских выборах Путин в Магаданской области получил 72,3% голосов. В целом по стране - 76,69%.

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