Референдум по изменениям в белорусскую конституцию проведут в феврале

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко / Reuters

Референдум по обновлению конституции Беларуси состоится во второй половине февраля.

Об этом пишет контролируемый белорусским режимом канал "Пул первого" в Telegram.

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О дате референдума на совещании с членами комиссии и рабочей группы по изменению конституции объявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. Он пообещал скоро опубликовать свой проект конституции.

В проекте, разработанном созванной Лукашенко конституционной комиссией, в которой нет представителей оппозиции и демократического общества, предлагается закрепить за правительством ряд полномочий президента. В то же время диктатор заявляет о необходимости сохранять сильную президентскую власть.

Он отмечает, что будет оставаться главным в тех сферах, "где решаются важнейшие вопросы для любого гражданина, субъекта хозяйствования и государства в целом".

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали семь человек за попытку "совершить теракты".