Референдум о независимости Новой Каледонии - Франция стягивает военную технику

В Новую Каледонию прибыло 2000 французских военных. Фото: The Gurdian

В преддверии голосования в Новой Каледонии за независимость от Франции в город прибыли 2000 французских военных с бронетехникой и военной техникой.

Об этом сообщает The Guardian.

Голосование проходит достаточно напряженно, поскольку коренные жители канаки призывают бойкотировать выборы.

По их мнению, ситуация с Covid-19 делает невозможным агитацию за независимость и пропорциональность голосования.

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Отношения с Парижем также напряжены, поскольку Франция рассматривает себя как главного индо-тихоокеанского игрока благодаря заморским территориям, таким как Новая Каледония.

В то же время в финансировании самостийных движений обвиняют Китай, вроде бы заинтересованный в независимости островов.

"Я не ходил голосовать и не пойду сегодня", — сказал 40-летний Бернар Кристиан, канакский житель Мон-Дор, городка недалеко от Нумеа. "Я не буду голосовать в знак солидарности со всем канакским сообществом и потому, что коренные народы имеют право на независимость".

Это уже третий референдум о независимости Новой Каледонии от Франции. В 2018 году 43% проголосовали за независимость и эта цифра выросла до 47% во время второго голосования в 2020 году.