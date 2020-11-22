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воскресенье, 22 ноября 2020 20:05

Ребенок выпал с четвертого этажа, встал и пошел домой

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Ребенок выпал с четвертого этажа, встал и пошел домой
Позже после случившегося ребенку стало плохо, его госпитализировали в реанимацию. Фото: Reuters

В России в городе Томск 6-летняя девочка выпала с 4-го этажа.

Она приземлилась в кучу снега. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео видно, как ребенок после падения, встала и пошла домой. После того, что произошло девочку госпитализировали.

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"Ночь ребенок провел в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки", - рассказали в пресс-службе Минздрава Томской области.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшую перевели в отделение.

В Одессе в результате падения из окна 12-этажного дома погиб 20-летний местный житель. Тело нашли друзья, в которых он гостил, 21 ноября около 6.00.

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22
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