Реально ли справиться с последствиями пандемии до конца года

Страны способны преодолеть худшие последствия эпидемии нового типа. Фото: pixabay.com

В мире не смогут справиться с последствиями пандемии Covid-19 до конца 2021 года.

Но страны способны преодолеть худшие последствия эпидемии нового типа, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Нереально думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Мы можем преодолеть, если будем разумны, худшие последствия: госпитализации, смерть и трагедии, связанные с этой пандемией", – сказал он.

Цель глобальной инициативы COVAX - осуществить не менее 2 млрд прививок в бедных странах до конца года.

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В мире 100 государств начали вакцинировать людей от коронавируса. Всего ввели более 225 млн доз вакцины. С такими темпами иммунизации нужно примерно 5,1 лет, чтобы ввести 2 дозы вакцины 75% населению мира.