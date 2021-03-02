Реально ли справиться с последствиями пандемии до конца года

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1269
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1296
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5562
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1593
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1755
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2223
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2331
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1233
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
7
4
5
8
3
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
На стене бывшей тюрьмы появилось вероятно граффити Бэнкси
На стене бывшей тюрьмы появилось вероятно граффити Бэнкси
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Премьер Венгрии вакцинировался от Covid-19
Премьер Венгрии вакцинировался от Covid-19
Видео
Все видео
Поймал ребенка, выпавшего с 12 этажа
Поймал ребенка, выпавшего с 12 этажа
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1656
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 693
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3744
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 756
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 1008
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 10:14

Реально ли справиться с последствиями пандемии до конца года

  Комментировать
Реально ли справиться с последствиями пандемии до конца года
Страны способны преодолеть худшие последствия эпидемии нового типа. Фото: pixabay.com

В мире не смогут справиться с последствиями пандемии Covid-19 до конца 2021 года.

Но страны способны преодолеть худшие последствия эпидемии нового типа, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Нереально думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Мы можем преодолеть, если будем разумны, худшие последствия: госпитализации, смерть и трагедии, связанные с этой пандемией", – сказал он.

Цель глобальной инициативы COVAX - осуществить не менее 2 млрд прививок в бедных странах до конца года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билл Гейтс сообщил, когда кончится эпидемия Covid-19

В мире 100 государств начали вакцинировать людей от коронавируса. Всего ввели более 225 млн доз вакцины. С такими темпами иммунизации нужно примерно 5,1 лет, чтобы ввести 2 дозы вакцины 75% населению мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Реально ли справиться с последствиями пандемии до конца года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Грабители похитили гроб с телом Чарли Чаплина

В результате теракта погибли как минимум 178 людей

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15093
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 13365
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 11223
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9711
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 9522
Мир
Поймал ребенка, выпавшего с 12 этажа
Поймал ребенка, выпавшего с 12 этажа
 Просмотров: 27
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
7
 Просмотров: 171
Белорусский режим инициировал экстрадицию Тихановской
Белорусский режим инициировал экстрадицию Тихановской Просмотров: 153
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
 Просмотров: 621
Грабители похитили гроб с телом Чарли Чаплина
Грабители похитили гроб с телом Чарли Чаплина
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 31
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть