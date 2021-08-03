Развелся один из самых богатых мужчин в мире

Пара должна соблюдать условия договора о раздельном проживании. Фото: Reuters

Миллиардер, филантроп и основатель Microsoft 65-летний Билл Гейтс официально развелся с женой 56-летней Мелиндой Френч.

О завершении бракоразводного процесса сообщает Reuters со ссылкой на судебное постановление.

"Пока суд не вынес решения относительно денег, имущества или супружеской поддержки", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что пару обязали соблюдать условия договора о раздельном проживании.

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Новость о том, что Билл и Мелинда Гейтсы разводятся после 27 лет брака, стала сенсацией. Развод может стать самым дорогим в истории. Один из богатейших людей планеты и его жена накопили состояние в $130 млрд. Это поставило пару в пятерку самых богатых в мире. Gazeta.ua рассказывает о том, как Гейтсы влюбились, поженились и воспитывали троих детей.