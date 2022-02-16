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среда, 16 февраля 2022 14:38

Разведка Эстонии назвала новые прогнозы вторжения России в Украину

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Разведка Эстонии назвала новые прогнозы вторжения России в Украину
В Эстонии говорят, что вторжение может произойти со второй половины февраля. Фото: Reuters

Служба внешней разведки Эстонии сообщает, что Россия будет готова вторгнуться в Украину со второй половины февраля.

Информацию обнародовали на сайте службы 15 февраля.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции нужно только политическое решение", - говорится в сообщении.

Эстонская разведка сообщает, что в случае нападения повысится уровень военной угрозы по всей Европе.

Служба внешней разведки считает, что возможная война не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО. Но давление Москвы на страны Балтии усилится, если Россия добьется успеха в войне с Украиной.

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"Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военному давлению со стороны России - прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год", - говорится в сообщении.

Среди украинцев возросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины. Бороться с оккупантами готово 57,5% опрошенных граждан, говорится в результатах опроса.

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16
февраля

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