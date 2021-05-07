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пятница, 07 мая 2021 14:09

Разработчики вакцины Pfizer назвали дату, когда завершится пандемия

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Разработчики вакцины Pfizer назвали дату, когда завершится пандемия
Учредители BioNTech Озлем Тюречи и Угур Сахин / Twitter Угур Сахин

Производители вакцин Pfizer прогнозируют конец пандемии в середине 2022 года.

Учредители немецкой лаборатории BioNTech, ответственного за одну из основных вакцин против Covid-19, считают, что пандемия может продлиться еще около года. Потом, как они ожидают, страны достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета. Об этом пишет Euro Weekly News.

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"К середине 2022 даже в регионах с высокой плотностью населения, таких как Индия, будет высокий уровень вакцинации и коллективный иммунитет. Мы должны обеспечить действительно высокий уровень вакцинации в мире, иначе никто не будет в безопасности. Пандемия не закончится, пока во всем мире не будет коллективного иммунитета", - сказал исполнительный директор BioNTech Угур Сахин.

По его словам, в следующие 12 месяцев все большее количество стран добьется необходимой коллективной защиты благодаря распространению вакцин. ЕС и США уже начинают контролировать пандемию благодаря вакцинации и постоянным мерам карантина и социальной дистанции.

Однако, он также предупредил, что количество заболеваний резко возрастает в таких местах, как Индия, где значительно меньше вакцинированных, а из-за большого бедность и плотность населения труднее соблюдать самоизоляции.

Сахин, фирма которого сотрудничала с американской компанией Pfizer для производства вакцины против коронавируса, объяснил: его компания расширяет свой производственный альянс, чтобы производить больше доз для помощи таким странам, как Индия, где заболеваемость резко возросла.

В то же время проводят испытания первой таблетки, специально разработанной для лечения коронавируса. Сейчас такую ​​испытывают в компании Pfizer в США и на базе европейских производителей лекарств в Бельгии. Если испытания пройдут успешно, то вполне возможно, что домашние лекарства от Covid-19 станут доступными позже в этом году.

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