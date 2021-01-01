Разработали противовирусную маску для автомобиля

Маска для автомобиля получила название Kurumask. Фото: honda.co.jp

Компания Honda разработала противовирусную маску для салоннного фильтра автомобиля.

Новинка получила название Kurumask и способна улавливать до 99% вирусов, передающихся по воздуху. Об этом сообщается на сайте Honda.

Принцип работы маски такой же, как и в обычной. Она надевается на салонный фильтр и не теряет своей эффективности в течение года.

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Результаты испытания показали, что маска удаляет 99,8% вирусных капель, находящихся в воздухе, за 15 минут, а за 24 часа - 99,9%.

Сейчас маску разработали только для Honda N-Box. Однако впоследствии она станет доступна и для других автомобилей марки.

Цена маски в Японии составляет 7040 иен (около 2 тысяч гривен).

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