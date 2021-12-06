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понедельник, 06 декабря 2021 16:40

Разработали ПЦР-тест для обнаружения штамма Omicron

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Разработали ПЦР-тест для обнаружения штамма Omicron
Тест позволяет сразу определять новый штамм. Фото: Reuters

В Сингапуре компания BioAcumen Global создала ПЦР-тест, который может определять новый штамм Omicron.

Новый набор реагентов способен обнаружить именно Omicron, помня все предыдущие штаммы, пишет The Straits Times.

Тест может показать один из трех результатов:

- положительный на Covid-19 и положительный на Omicron;

- положительный на Covid-19 и отрицательный на Omicron;

- отрицательный на все штаммы.

Обычные тесты требуют дополнительный день, чтобы выявить штамм Omicron.

Тесты будут стоить $11-14 за единицу.

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Компания начинает массовое производство тестов.

Новый штамм Covid-19 Omicron быстро распространяется по США. Однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен по сравнению со штаммом Delta. Соответствующее заявление 5 декабря озвучил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

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06
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