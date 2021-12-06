Разработали ПЦР-тест для обнаружения штамма Omicron

В Сингапуре компания BioAcumen Global создала ПЦР-тест, который может определять новый штамм Omicron.
Новый набор реагентов способен обнаружить именно Omicron, помня все предыдущие штаммы, пишет The Straits Times.
Тест может показать один из трех результатов:
- положительный на Covid-19 и положительный на Omicron;
- положительный на Covid-19 и отрицательный на Omicron;
- отрицательный на все штаммы.
Обычные тесты требуют дополнительный день, чтобы выявить штамм Omicron.
Тесты будут стоить $11-14 за единицу.
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Компания начинает массовое производство тестов.
Новый штамм Covid-19 Omicron быстро распространяется по США. Однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен по сравнению со штаммом Delta. Соответствующее заявление 5 декабря озвучил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
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