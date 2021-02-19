Разбушевался самый большой вулкан в Европе: потрясающие фото извержения

Фото: Reuters

Вулкан Этна на восточном побережье Сицилии начал извергаться еще 16 февраля, однако его активность растет с каждым днем.

Издание Reuters поделилось потрясающими снимками извержения Этны.

С юго-восточного кратера вулкана вырвалась большое облако дыма и пепла, а по склонам начала стекать лава.

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В ближайшем к Этне муниципалитете Катания пеплом засыпало дома и автомобили.

По словам местных чиновников, извержение вулкана не представляет опасности и вреда жителям сел и городов.

Однако аэропорт в Катании, которая находится в 60 км от Этны, прекратил свою работу на некоторое время.

Во вторник вечером на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Его высота 3,3 тыс. м.