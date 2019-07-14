Разбился вертолет с парашютистами: 9 погибших

В Швеции упал спортивный вертолет. Фото: ТСН

В Швеции в дельте реки Умео разбился спортивный вертолет.

Погибло 9 парашютистов, пишет издание thelocal.se.

Вертолет упал в двух километрах от аэропорта города Умео.

Он вылетел из аэропорта в 13:30, а уже в 14:20 послал сигнал тревоги. Через несколько минут упал.

Причины аиакатастрофы выясняются.

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На Сумщине вблизи села Яблочное Великописаревского района во время проведения работ по опрыскивания полей упал вертолет МИ-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот.