Расследование об отравлении Навального получило премию "Эмми"

Совместное расследование группы Bellingcat и CNN об отравлении российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального получило новостную и документальную премию "Эмми".

Об этом сообщили в Twitter премии.

"Премия "Эмми" "За выдающийся исследовательский репортаж в выпуске новостей" присуждается расследованию CNN/Bellingcat по делу об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов, новостных журналистов и новостных репортажей объявили в Нью-Йорке в ночь на 29 сентября.

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20 августа 2020-го самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному, который находился на борту, стало плохо. Он кричал, а потом потерял сознание. Позже эксперты независимых иностранных лабораторий установили, что Навального отравили "Новичком".

В декабре 2020 года расследователи с The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel установили, что за отравлением Навального стоят восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ РФ.