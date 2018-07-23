Рассказали о связях шпионки Путина

Мария Бутина контактировала с чиновниками Минфина и Федерального резерва. Фото - Пронедра

Подозреваемая в шпионаже 29-летняя Мария Бутина в 2015 году участвовала во встрече между российским чиновником и двумя высокопоставленными чиновниками Федерального резерва США и Министерства финансов. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, речь идет о тогдашнем вице-председателе Федеральной резервной системы Стэнли Фишера и заместителя министра финансов по международным вопросам Натана Шитса.

Бутина отправилась в США в апреля 2015 года года вместе с заместителем председателя Центрального банка России Александром Торшиным и они приняли участие в отдельных встречах с Фишером и Шитсом для обсуждения экономических отношений США с Россией при президентстве Барака Обамы.

Агентство отмечает, что эти две встречи, о которых ранее не сообщалось, указывают на более широкий круг связей на высоком уровне, которые Бутина стремилась развивать с американскими политическими лидерами и заинтересованными группами.

Встречи россиян с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов, вашингтонским внешнеполитическим аналитическим центром. Как указывается в отчете организации, предоставленном Reuters, встречи должны были помочь "объединить представителей финансовых институтов США и России".

Сообщается, что Бутина работала с Торшиным в качестве переводчика на различных мероприятиях в Вашингтоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма

Фишер подтвердил агентству факт встречи с российским чиновником и его переводчиком, но заявил, что забыл ее подробности.

Другой чиновник, говоря на условиях анонимности, подтвердил, что встреча состоялась 7 апреля 2015, и на ней присутствовала Бутина.

Во время слушаний в комитете Сената США по разведке Бутина заявила, что российский миллиардер Константин Николаев финансировал организацию "Право на оружие", которую она основала. Представитель российского бизнесмена подтвердил, что Николаев контактировал с Бутиной в 2012-2014 годах, однако не ответил, помогал ли ей финансово.

В обвинительном акте против россиянки речь идет о "известном российском бизнесмене с тесными связями с администрацией президента США". Имени бизнесмена в документе не указали, однако назвали его состояние по версии Forbes - 1,2 миллиарда долларов. Это число совпадает с состоянием Николаева.

Константин Николаев - генеральный директор группы Н-Транс и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Его сын Андрей учится в США и был волонтером предвыборной кампании Дональда Трампа.

15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ 29-летнюю Марию Бутину, ее подозревают в шпионаже в пользу России. 16 июля, россиянка получила первое обвинение. Ей инкриминируют шпионскую деятельность в Америке по указаниям высокопоставленного представителя правительства РФ. Позже Бутиной выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации". После первого обвинения росиянке грозило 5 лет тюрьмы, теперь 10. Выяснилось также, что в 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание "Новороссии" и участвовала в захвате Крыма.