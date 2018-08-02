Раджа и принцесса: фотограф снимает молодоженов в необычном стиле

Фото: shashankimages.com

Фотограф Шашанке Шекхар из Нью-Дели снимает яркие свадебные фотосессии. Клиенты описывают его работы как классические, романтические и чистые.

Своим девизом называет "Подготовиться или проиграй", сообщает boredpanda.com.

"Это первый мой опыт работы с китайской парой. Она в индийском стиле, мы выбрали несколько интересных локаций. Нареченные в идийському традиционной одежде", - говорит Шашанке.

Молодые позируют на фоне крепостей и зданий - Красный Форт, Джама Масджид, Гробница Гумаюн, Растрапати Бхаван.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Материнское молоко: звезды показывают, как кормят детей

Китайский фотограф Ло Ян, 34 года, сняла серию фотографий "Девушки". Своим проектом стремится изменить стереотипные представления о китайских девушек. Своими фотографиями Ло хочет не просто показать, что значит быть милениалом в современном Китае, но и разрушить гендерные стереотипы их страны.