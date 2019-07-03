Радіолюбителі та БДСМ-клуб: показали людей, яких об'єднує хобі

Фото: cameralabs.org

Швейцарські фотографи Урсула Шпрехер і Енді Кортелліні зробили фотопроект "HobbyBuddies". Це групові портрети людей, які регулярно зустрічаються завдяки загальному хобі.

Часто називаються групою за інтересами, асоціацією, клубом або лігою. Головне - добровільна участь і задоволення від приналежності до спільної справи або ідеї, повідомляє Cameralabs.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф показал, как питаются дети в разных странах

Всі фото знімали в ретельно підготовленому місці, з декораціями, костюмами і відібраним кількістю членів групи, щоб відобразити демографічний склад співтовариства.

Людям подобається ділитися своїми захопленнями з іншими. Хоча вони збираються не скільки заради хобі. Головне - спілкування.

"Сподіваюся, що кожна людина знайде можливість зайнятися тим, чого він дійсно хоче. Заняття до душі роблять людей неймовірно щасливими", - говорить автор проекту.

Португальський художник під псевдонімом UntitledSave зобразив відомих персонажів з минулого в сучасних образах.

Свої роботи об'єднав у поректі "Переосмислення".