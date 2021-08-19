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четверг, 19 августа 2021 13:11

Радикальный шариат: талибы заставляют предпринимателей зарисовывать витрины с изображениями женщин

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Радикальный шариат: талибы заставляют предпринимателей зарисовывать витрины с изображениями женщин
В Афганистане владельцы бизнесов начали закрашивать витрины с изображениями женщин. Фото: Reuters

В афганской столице Кабуле предприниматели начали закрашивать изображение женщин на витринах из-за объявления шариата после захвата власти боевиками "Талибана".

Об этом сообщило издание The Caribbean Post.

"В рамках действия шариата владельцы салонов красоты в Кабуле убирают фотографии женщин с витрин", - говорится в издании.

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В сети опубликовали видео, на котором видны закрашенные окна и витрины. Местные использовали для этого баллончики с красками.

Шариат - это комплекс предписаний, определяющих и формирующих религиозную совесть и моральные ценности мусульман.

Во время их правления талибов в 1996 - 2001 годах в Афганистане ввели радикальный шариат. Запретили телевидение, музыку, алкоголь, компьютеры, шахматы. Женщины не имели права покидать дома без сопровождения. Девочек не пускали в школы и запретили образование. Женщин заставляли носить паранджу с узким разрезом для глаз.

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"Талибы", захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не хотят мстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.

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Дата
19
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