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понедельник, 22 ноября 2021 09:20

Радев победил на президентских выборах в Болгарии. Он называл Крым российским

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Радев победил на президентских выборах в Болгарии. Он называл Крым российским
За Радева проголосовали 66,7% избирателей. Фото: Reuters

В Болгарии во втором туре президентских выборов победил Румен Радев.

Он считает временно оккупированный Крым российским. О результатах выборов свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки 99,82% протоколов, за Радева проголосовали 66,7% избирателей.

За Анастаса Герджикова проголосовали 31,82% избирателей. Его выдвинула партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ.

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Радев выиграл предыдущие президентские выборы в 2016 году. Тогда он обошел кандидата от ГЕРБ Цецкую Цачеву и набрал 59,4% голосов.

Президент Болгарии Румен Радев считает Крым российским и говорит о неэффективности антироссийских санкций ЕС. Об этом он заявил на дебатах в четверг, 17 ноября.

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