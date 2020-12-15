Работница Pinterest отсудила у компании $20 млн за гендерную дискриминацию

Работница Pinterest подала в суд на компанию. Фото: serpstat.com

Операционная директорка Pinterest Франсуаза Броугер подала на интеренет-сервис в суд за гендерную дискриминацию.

Об этом сообщил Bloomberg.

Компания заплатила $20 млн, чтобы уладить судебное дело.

Сторонам конфликта удалось договориться и достичь мирного соглашения.

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"Франсуаза приветствует шаги, предпринятые Pinterest для улучшения условий труда. Она рада тому, что компания создает культуру, позволит всем сотрудникам чувствовать поддержку и вовлеченность в процесс", - отметили стороны дела.

По словам Броугер, компания занижала ей заработную плату, в то время как мужчины получали больше, чем она. Один их руководителей компании выделял среди сотрудников только мужчин, но предложения женщины всегда игнорировал.

Иск в суд поддержали еще 2 работницы Pinterest, которые рассказали, что им тоже занижали плату. По их словам, они пытались решить эту проблему в отделе кадров, но их проигнорировали.

Периодически кандидатам на собеседованиях задают дискриминационные, личные и оскорбительные вопросы. Эксперты называют 5 самых популярных дискриминационных вопросов.