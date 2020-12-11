Пытают под стражей и сажают за решетку: Беларусь назвали самой опасной страной для журналистов

Призывают наложить санкции на Беларусь. Фото: ukrinform

Международная организация "Репортеры без границ" назвала Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе.

Об этом сообщили на "Радио Свобода".

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Участники организации призвали Европейский союз заморозить все выплаты финансовой помощи Беларуси, пока там продолжаются беспрецедентные репрессии и нарушения прав человека.

За 4 месяца в Беларуси зафиксировали 449 нарушения свободы слова и 368 арестов журналистов. 80 из них арестовали минимум на 3 дня. 7 журналистов привлекли к уголовной ответственности. 62 работника медиа стали жертвами насилия, жестокого поведения и поддавались пытками под стражей.

"Репортеры без границ" призвали ЕС ввести санкции против Беларуси.

Беларусь занимает 153 место из 180 в рейтинге свободы прессы.

Волю белорусского народу не спрятать за закрытой границей. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала закрытие белорусских границ на выезд.