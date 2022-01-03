Пять государств сделали заявление о предотвращении ядерной войны

 
Ексклюзивы
1/5
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 6930
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 756
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3393
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 999
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4590
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2574
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 324
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 783
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 11223
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
5
4
4
3
Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км
Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км
Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега
Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега
В США разбился самолет, все пассажиры погибли
В США разбился самолет, все пассажиры погибли
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Видео
Все видео
Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений
Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений
Для нарушителей карантина проводят парады позора
Для нарушителей карантина проводят парады позора
Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора
Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
5 Просмотров: 1422
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3087
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1548
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1035
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1953
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 963
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
понедельник, 03 января 2022 17:03

Пять государств сделали заявление о предотвращении ядерной войны

  Комментировать
Пять государств сделали заявление о предотвращении ядерной войны
Страны заявили о необходимости предотвращения ядерной войны. Фото: DW

Руководители Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии, Франции, США, Китая и России объявили недопущение войны между странами, обладающими ядерным оружием.

В своем совместном заявлении страны призвали к снижению стратегических рисков, чтобы предотвратить гонку вооружений. Текст опубликовала пресс-служба Белого дома и Кремля.

"Мы утверждаем, что в ядерной войне нельзя выиграть и вести ее нельзя. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Необходимо предотвратить дальнейшее ее распространение", – сказано в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук

Пять стран заявили о сохранении и соблюдение обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

"Ни одно наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство" , – говорится в тексте. Также заявили о "конструктивном диалоге".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия

Беларусь хочет разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал информационной агрессией возможный перенос ядерного оружия в Беларусь.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что подобная ситуация является очередной демонстрацией агрессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять государств сделали заявление о предотвращении ядерной войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Нашли посмертную золотую маску фараона

Самое читаемое
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 35398
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 9 Просмотров: 24265
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
3
 16 Просмотров: 19962
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
5
 3 Просмотров: 8451
Графиня купалась в крови молодых девушек
Графиня купалась в крови молодых девушек
 Просмотров: 7776
Мир
Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ
Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ Просмотров: 99
Белорусские солдаты перерезают ограждение на границе с Польшей
Белорусские солдаты перерезают ограждение на границе с Польшей Просмотров: 531
Израиль изменил правила въезда для туристов
Израиль изменил правила въезда для туристов Просмотров: 144
В Израиле начали колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса
В Израиле начали колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса Просмотров: 189
Правительство Японии борется с одиночеством и изоляцией
Правительство Японии борется с одиночеством и изоляцией Просмотров: 315
Больше всего комментируют
16
Ющенко сменил имидж в новом году
9
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
9
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
3
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Голосов: 54
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть