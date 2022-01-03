Пять государств сделали заявление о предотвращении ядерной войны

Страны заявили о необходимости предотвращения ядерной войны. Фото: DW

Руководители Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии, Франции, США, Китая и России объявили недопущение войны между странами, обладающими ядерным оружием.

В своем совместном заявлении страны призвали к снижению стратегических рисков, чтобы предотвратить гонку вооружений. Текст опубликовала пресс-служба Белого дома и Кремля.

"Мы утверждаем, что в ядерной войне нельзя выиграть и вести ее нельзя. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Необходимо предотвратить дальнейшее ее распространение", – сказано в заявлении.

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Пять стран заявили о сохранении и соблюдение обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

"Ни одно наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство" , – говорится в тексте. Также заявили о "конструктивном диалоге".

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Беларусь хочет разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал информационной агрессией возможный перенос ядерного оружия в Беларусь. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что подобная ситуация является очередной демонстрацией агрессии.