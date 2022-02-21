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Пять человек загремели в санкционный список за причастность к "выборам" в Крыму

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Пять человек загремели в санкционный список за причастность к &quot;выборам&quot; в Крыму
К "выборам" в Госдуму РФ привлекали жителей оккупированного Крыма и захваченных районов Востока Украины. Фото: УНИАН

Министры иностранных дел Европейского Союза добавили в санкционный список еще пятерых человек, причастных к проведению "выборов" в Госдуму России на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава европейского бюро "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили замораживание активов и запрет на выдачу виз еще пятерым лицам из-за подрыва территориальной целостности Украины. Эти пятеро избирались или способствовали голосованием в Госдуме России в Крыму в 2021 году", - написал Йозвяк.

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"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября 2021 года.

Кроме жителей оккупированного РФ Крыма, к ним привлекали и жителей захваченных районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

В феврале 2014-го Российская Федерация путем политических манипуляций и военной силы захватила украинский полуостров Крым и включила его в свой состав, выдавая это решение за самоопределение населения. Этот акт был частью российской агрессии против Украины после Революции достоинства. Официально датой начала оккупации Крыма считается 20 февраля.

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