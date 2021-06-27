Пять человек разбились на воздушном шаре. Среди погибших - полицейський

Пять человек погибли в результате падения воздушного шара в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико. Фото: GELACIO RAMIREZ via REUTERS

Трое мужчин и две женщины погибли в результате падения воздушного шара в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Трагедия произошла 26 июня. Шар врезался в линию электропередач в районе Центральной авеню и бульвара Унсер, оставив около 13 тыс. жителей без электричества, сообщает CNN.

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Отмечается, что четыре человека погибли на месте. Еще один - в больнице. Среди погибших были бывший офицер полиции, работавший в охране государственных школ города, и его жена.

Полеты на воздушных шарах - популярное развлечение в Альбукерке. А в ежегодном международном фестивале воздушных шаров там участвуют сотни этих летательных аппаратов.

В июне 2012 года на фестивале в американском Альбукерке штата Нью-Мексико воздушный шар задел провода линии електроперередач и загорелся. Корзину шара оторвало и бросило на землю. На борту были пилот и пассажир. Они сильно искалечились.