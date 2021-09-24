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Путинской партии приписали 14 млн лишних голосов – аналитик

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Путинской партии приписали 14 млн лишних голосов – аналитик
Подсчет голосов в Москве / Reuters

Российский аналитик Сергей Шпилькин считает аномальными не менее 13,8 млн голосов, отданных за путинскую партию "Единая Россия". Таков объем вбросов на выборах в Думу. Реальный результат партии не превышал бы 31-33%.

Эксперт опубликовал анализ на результаты итогов парламентских выборов в России. Об этом пишет в Facebook.

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В графиках ЦИК России идет речь, что за ЕР отдали почти 27,5 млн голосов. Из них 13,8 - аномальные, то есть вброс. По партийным спискам ЕР официально получила 49,8%. Кроме нее в Думу проходят четыре партии. У КПРФ - 18,9% голосов, у ЛДПР - 7,5%, у "Справедливой России" - 7,46%, у "Новых людей" - 5,3%.

По данным ЦИК, ЕР сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Путинская партия получит примерно 310 из 450 мандатов.

ЕС раскритиковал выборы, "прошедшие в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения". Негативно оценили их США и Великобритания.

"Выборы в Думу 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования", - заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

В британском МИД эти выборы охарактеризовали как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране". Вашингтон и Лондон также заявили, что не признают проведение выборов в Думу на суверенной территории Украины - на Донбассе, и напомнили также о непризнании аннексии Крыма Россией.

Германия не признает выборы Думу в оккупированном Крыму. Она считает также противозаконным участие в них жителей оккупированных районов Донбасса, заявила пресс-секретарь федерального правительства Ульрике Деммер.

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