Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Фото: Proms

Президента России Владимира Путина впервые за 15 лет не пригласили на памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников Overlord во Второй мировой войне.

Торжества пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии, сообщает Укринформ.

Участие в мероприятиях, кроме британской стороны, также примут представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

При этом президента России Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на событие. На основных событиях, которые пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии, будут присутствовать премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп.

Британские власти заявили, что в этом году событие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций, к которой будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей. Кроме этого, особое внимание организаторы уделят и чествованию ветеранов, участвовавших в событиях 1944 года.

Нормандская операция - стратегическая операция, которая была проведена 6 июня - 25 июля 1944 войсками союзников (США, Великобританией, Канадой и т.д.), первая часть стратегической операции "Оверлорд" во время Второй мировой войны в северо-западной Франции. С началом Нормандской операции был открыт Второй фронт. Важнейшая ее особенность - огромные масштабы, большая численность высаженных войск и привлеченных сил на море и в воздухе, которые определялись целью операции - создать самостоятельный фронт против нацистской Германии.