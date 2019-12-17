Путин запретил бывшим ФСБешника выезжать из России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству ФСБ запрещать выезд из страны своим бывшим сотрудникам.

Максимальный срок запрета - пять лет, начиная со дня увольнения, сообщает "Радио Свобода".

Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что закон направлен на "обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ". Мол, из-за "провокации против русских за рубежом, которые участились".

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В Великобритании в марте 2018 попал в больницу с тяжелым отравлением бывший российский разведчик Сергей Скрипаль.

Британские прокуроры назвали причастным к отравлению двух офицеров разведки РФ.

Сергей Скрипаль - полковник российской военной разведки в отставке. В 2006 его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передавал Лондону информацию о российских секретных агентах в Европе. В 2010 в составе группы из четырех заключенных Скрипаля обменяли на обвиняемых США в шпионаже 10 человек. Впоследствии Скрипаль переехал жить в Великобританию.