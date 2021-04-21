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среда, 21 апреля 2021 09:11

Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Затронет ли Украину

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Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Затронет ли Украину
Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Фото: REUTERS

Сегодня, 21 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Начнется послание в 12:00. Оно будет постковидним, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Глава РФ может сделать заявления и по Украине, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу предупредить мир, что мы можем еще раз услышать некоторые ложные рассказы. Он может попытаться представить Россию как осажденную крепость, окруженную НАТО и врагами", — сказал министр, передает УНН.

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Между тем в ОРДЛО ожидают, что сегодня Путин объявит об их присоединении к России. Такие надежды выражают в местных пабликах, передает Depo.Донбасс.

"21 апреля, когда Владимир Путин будет выступать с посланием Федеральному собранию, он может объявить о признании ЛНР и ДНР? Теоретически — да, такой сценарий возможен", — пишут в пабликах.

Президент России Владимир Путин примет участие в глобальном климатическом онлайн-саммите, организованном администрацией президента США Джо Байдена. Выступление Путина состоится в первый день онлайн-мероприятия, 22 апреля, сообщили на сайте кремлевской пресс-службы.

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21
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