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четверг, 21 октября 2021 20:25

Путин выступил против отмены права вето в Совбезе ООН

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Путин выступил против отмены права вето в Совбезе ООН
Путин хочет оставить себе право вето. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин выступил против отмены права вето постоянных членов Совета безопасности ООН.

Он не согласен с мнением президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана на это, передает "Інтерфакс-Україна".

"Если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация объединенных наций умрет этот же день. Она превратится в Лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий - "Валдайский клуб №2", - заявил Путин на заседании клуба "Валдай".

При этом он отметил, что организация нужно сделать более сбалансированной.

"Тем более, и в этом Эрдоган прав, она рождалась после Второй мировой войны, и был некоторый расклад сил. Теперь он меняется", - подчеркнул Путин.

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Эрдоган в парламенте Анголы выступил с критикой Совета Безопасности ООН. Сказал, что судьба человечества не должна зависеть от "горстки" стран, одержали победу во Второй мировой войне.

Россия постоянно ветирует проекты Совбеза ООН, касающиеся ее.

В 2014-м российская делегация наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, провозглашает псевдореферендум в Крыму как таковой, что "не имеет юридической силы".

В 2015 году Россия наложила вето на резолюцию о создании международного трибунала ООН по катастрофе рейса MH17.

Также Кремль накладывал вето на резолюции по Сирии.

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