Путин вакцинировался от коронавируса

Путин получил прививку от коронавирусной инфекции. Фото: rt

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса.

По его словам, чувствует он себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

"Путин привился от коронавируса. Завтра у него полноценный рабочий день", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Какой именно вакциной привился президент РФ, не сообщается.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказался на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с РФ.