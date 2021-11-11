Путин в разговоре с Меркель жаловался на беспилотники Украины

Путин пожаловался Меркель на беспилотников Украины. Фото: Сергей Гунеев, "РИА Новости"

В четверг, 11 ноября, президент России Владимир Путин провел разговор по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава Российской Федерации пожаловался Меркель на "деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в частности, используя в нарушение минского комплекса мероприятий ударные беспилотные аппараты".

Путин отметил, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и ряд других стран НАТО в Черном море ведут провокационную активность. По мнению президента РФ, она носит дестабилизирующий и опасный характер.

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26 октября украинские военные использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области. Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника. За последние несколько дней это уже второй разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель. 10 ноября обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.