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пятница, 22 октября 2021 09:40

Путин стремится исключить "Талибан" из списка террористических организаций

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Путин стремится исключить &quot;Талибан&quot; из списка террористических организаций
РФ сотрудничает с представителями "Талибана" и встречается с ними в Москве. Фото: Reuters

Россия хочет добиться исключения исламистского движения "Талибан" из списка террористических организаций на уровне ООН.

Соответствующее решение должен принять Совет безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Валдайского дискуссионного клуба.

"Мы все ждем от "Талибана", который безусловно контролирует сейчас ситуацию в Афганистане, что ситуация начнет развиваться в позитивном ключе. Мы солидарны с общими решениями по талибам и будем принимать решение об исключении их из террористического списка, из списка террористических организаций", - сказал Путин.

Россия движется в этом направлении, подчеркнул российский лидер. РФ уже сотрудничает с представителями "Талибана" и встречается с ними в Москве.

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В последнее время Москва начала сотрудничать с "Талибаном", но пока не признала группировку, запрещенную в России как "террористическую". В отличие от стран Запада, которые поспешили эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле.

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