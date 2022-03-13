Путин страдает мозговым расстройством из-за лечения рака стероидами — СМИ

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Источники в разведке утверждают, что президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами.

Ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента, вызывающего общую критику, вторгнуться в Украина, сообщает Daily Mail.

Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о "все более беспорядочном поведении" Путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями Кремля.

"За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас".

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку российский лидер "просто не был информирован" об элементах неудач во время вторжения.

Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что Путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.

Они выдвигают теории о том, что Путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.

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Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой "стероидной ярости", вызванной длительным употреблением стероидов.

Источники ссылаются на решение Путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед "сопутствующими заболеваниями" — другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.

Когда Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.

В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с "изменениями настроения и поведения".

После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что Путин "не тот", что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях "с ума сошел".

Россия ожидает, что подпишет "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней.