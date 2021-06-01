Путин созвонился с Макроном. Говорили и об Украине

В Кремле обсудили организацию встречи на уровне глав МИД в нормандском формате. Фото: slovoidilo.ua

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель организацию встречи на уровне глав МИД в "нормандском формате".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков со ссылкой на издание ТАСС.

"В ходе телефонных разговоров Путина с Макроном и Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально разные стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - сообщил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал заявление Макрона о том, что он договорился с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в "нормандском формате" на министерском уровне.

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Меркель и Макрон заверили, что ситуация и Беларуси не повлияет на процесс работы в "нормандском формате" для урегулирования конфликта на Донбассе.

По словам Меркель, наблюдается затруднение в прогрессе в переговорах. Работу необходимо продолжать, поскольку "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Макрон поддержал Меркель, заявив, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе должен происходить именно в рамках указанного формата.

"В таких ситуациях нужно смотреть, можно ли действовать более результативно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем "нормандский формат", в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - отметил Макрон.

"Нормандский формат" - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины. Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа должна проводить переговоры в нейтральной стране, например, Швейцарии или Финляндии.