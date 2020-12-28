Путин сделает прививку от коронавируса российской вакциной

Президент России Владимир Путин сделает себе прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V.
Об этом сообщил его прессекретар Дмитрий Песков в интервью "Россия 1".
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По словам правой руки российского президента, Путин расскажет о своем решении публично, но позже.
"Он сказал, что сам принял такое решение. Он будет делать прививки. Просто ждал завершения всех формальностей", - прокомментировал Песков.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился массово вакцинировать граждан российским препаратом.
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