Путин решил выйти из Договора об открытом небе

Путин стал инициатором законопроекта о выходе из Договора об открытом небе. Фото: Reuters

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из Договора об открытом небе.

Пр этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Президент РФ Владимир Путин стал инициатором законопроекта о денонсации документа. "За" проголосовали 402 депутата.

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Отмечается, что в прошлом году США вышли из договора "под надуманным предлогом". Поэтому Россия инициировала свой выход "в ответ" на действия Штатов.

Согласно российскому законодательству, теперь закон должен рассмотреть совет Федерации, а в случае одобрения его должен подписать президент РФ.

Договор об открытом небе подписали в 1994 году 34 страны. Он позволял государствам, которые его подписали, вести невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.