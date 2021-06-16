Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

Фото: HromadskeUA

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на встречу с лидером США Джо Байденом, которая состоится 16 июня на вилле La Grange.

Об этом сообщили в Twitter Hromadske.

Президентов стран будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На виллу также прибыл Байден. Также приехала российская делегация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет Путина не пустили на посадку в Женеве - там принимали Байдена

Встреча началась в 14:35 по киевскому времени. До этого была запланирована фотосессия Байдена и Путина с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Расширенная встреча с участием делегаций начнется через 2 ч., еще через 2 ч. - второй раунд личной встречи президентов. После этого Байден и Путин выступят с отдельными заявлениями.

Герасимов, Ушаков, Козак, Лаврентьев: Российская делегация приехала на место переговоров с американцами в Женеве pic.twitter.com/F2MGiZ0M7s — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 16, 2021

Президент США Джо Байден и лидер РФ Владимир Путин могут договориться о взаимном обмене удерживаемыми гражданами двух стран по итогам саммита в Женеве.