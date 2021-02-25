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четверг, 25 февраля 2021 15:11

Путин превратил Беларусь в военный округ РФ - эстонская разведка

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Путин превратил Беларусь в военный округ РФ - эстонская разведка
Беларусь и Россия продвинулись в военной интеграции. Фото: bbc.com

Беларусь фактически превращается в военный округ России.

Кремль может использовать Беларусь, как военный плацдарм, говорится в докладе разведки Эстонии.

Союзное государство, которое создали Владимир Путин и Александр Лукашенко, значительно продвинулось в военной интеграции. Несмотря на политические на экономические разногласия Беларусь остается для России необходимым буфером.

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По мнению представителей эстонской разведки, Россия будет использовать Беларусь как территорию для развертывания войск в случае войны или кризиса.

Также РФ через белорусские земли может заблокировать доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который влияет на воздушное пространство Польши и стран Балтии.

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля провели встречу в российском городе Сочи.

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