Путин прекратил авиасообщение с Грузией

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером 7 июля. Фото: интерфакс

Владимира Путина временно запрещает российским авиакомпаниям выполнять перевозки с территории РФ на территорию Грузии.

Запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании, сообщают российские СМИ.

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля.

До запрета из России в Грузию летал "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа", S7 Airlines, Уральские авиалинии, Smartavia, Red Wings и Ютэйр. В России осуществляли рейсы грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

СМИ также сообщили, что россияне после введения запрета авиасообщения между РФ и Грузией отменили 80% отельных броней на побережье государства.

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Пассажирка на борту пакистанского авиалайнера в Великобритании пыталась попасть в туалет и случайно открыла дверь аварийного выхода. Это произошло, когда уже была команда "пристегнуть ремни", которую женщина проигнорировала. Самолет был задержан на 8 часов из-за досадный инцидент. Авиакомпания эвакуировали из самолете всех 38 пассажиров, они полетели в Пакистана следующим рейсом.