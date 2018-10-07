Путин празднует две "шестерки". Порошенко не поздравил

Сегодня президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 66 лет.

На сайте Кремля перечисленные лидеры девяти государств, которые лично поздравили Путина по телефону. Это президенты семи постсоветских республик, а также главы Сербии и Азербайджана. Об поздравления от президента Украины Петра Порошенко ничего не сказано.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что он будет праздновать день рождения в кругу родных и близких.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Facebook фото в самолете, подписанное: "Лечу в Россию на день рождения своего друга Владимира Путина".

Рейтинг Путина среди россиян составляет 45%. С начала года он упал на 22%. Меньше было только в 2013-м - 44% . Опрос провел фонд "Общественное мнение".