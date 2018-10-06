Упал рейтинг Путина и "Единой России"

В России упали рейтинги партии партии "Единая Россия" и Владимира Путина.

Опрос провел фонд "Общественное мнение", пишет "Украинская правда".

Рейтинг "Единой России" - 31%. Это самые низкие показатели с 2007-го. В январе-феврале нынешнего года - 50-51%.

Рейтинг российского президента Владимира Путина составляет 45%. Самый низкий фиксировали в 2013-м - 44%. В января 2018 года рейтинг Путина был 67%.

Автор: дослідження ФОМ

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Путина в августе были готовы проголосовать 45% граждан. Этот показатель самый низкий с 2013 года. Тогда он также был 45%. С конца 2016-го по июнь 2018 он не опускался ниже 60%.

"ФОМ" проводили 29-30 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Опросили 3 тыс. Россиян.

В России поддержка власти достигла критически минимального уровня. Вполне вероятно, что Кремль будет пытаться осуществить новую внешнеполитическую авантюру, чтобы отвлечь внимание граждан.