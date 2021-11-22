Путин получил третью дозу Covid-вакцины за закрытой дверью

Путин получил третью дозу "Спутника". Вакцинация снова была не публичной. Фото: Евгений Одиноков, ТАСС

Президент России Владимир Путин получил третью дозу вакцины от Covid-19. Вкололи ему препарат российского производства "Спутник Лайт".

О третьей прививке глава Кремля сообщил на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии Денисом Логуновым, пишут "РИА Новости".

"Сегодня вот по Вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", - сказал Путин.

Добавил, что через 2 ч. после вакцинации чувствует себя хорошо.

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В марте этого года Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Каким именно препаратом, говорить отказались. Видео, как вакцинируют президента РФ, тоже не показали. Глава Кремля завил, что процедура была непубличной. Вскоре Путин все же уточнил, что вкололи ему вакцину российского производства "Спутник V".